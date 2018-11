Migranti: Serbia, da Unicef indumenti e scarpe per bambini Distribuzione in centri accoglienza in vista dell'inverno

(ANSAmed) - BELGRADO, 2 NOV - In vista dell'inverno ormai prossimo, la rappresentanza Unicef in Serbia ha avviato la distribuzione di 475 pacchi contenenti indumenti e scarpe per i bambini figli di migranti di età fino a 12 anni, ospiti dei centri di accoglienza in Serbia. Ogni pacco dono, ha reso noto la rappresentanza Unicef, contiene pantaloni, giacche a vento, biancheria intima invernale, magliette, calze, stivali, sciarpe, berretti e guanti per un singolo bambino. I primi pacchi sono stati distribuiti dalla direttrice della rappresentanza Unicef, l'italiana Regina De Dominicis nei centri di accoglienza profughi di Adasevci e Principovac. Fino all'8 novembre analoghe consegne verranno effettuate agli altri centri accoglienza di Sombor, Kikinda, Subotica, Banja Koviljaca, Bogovadja, Krnjaca, Sjenica, Tutin, Bujanovac, Vranje, Bosilegrad, Pirot. "L'inverno è alle porte e molti bambini nei centri di accoglienza non hanno indumenti adeguati", ha detto De Dominicis. Ai bambini inoltre, ha aggiunto, verrà garantito uno spazio adeguato per i giochi e per l'insegnamento, unitamente a una assistenza psico-sociale.



La consegna dei pacchi Unicef per l'inverno avviene in collaborazione con organizzazioni partner e in coordinamento con il commissariato per i migranti rifugiati della Serbia.



