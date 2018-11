Siria: governo rompe tregua, 10 morti in raid su Idlib Lo riferisce l'Osservatorio nazionale per diritti umani in Siria



successiva (ANSAmed) - BEIRUT, 2 NOV - E' di dieci civili uccisi il bilancio, non verificabile in maniera indipendente, del primo bombardamento governativo siriano nella regione di Idlib dopo l'avvio della tregua il 15 ottobre scorso, negoziata da Russia e Turchia. L'Osservatorio nazionale per i diritti umani e la protezione civile locale affermano che il bombardamento è avvenuto con l'artiglieria su Jarjanaz, a est di Idlib, e vicino a una torre di osservazione militare dell'esercito turco. L'artiglieria ha sparato dal vicino aeroporto militare di Abu Dhuhur, in mano governative. (ANSAmed).





