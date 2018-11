Yemen: fame e carestia minacciano 1,1 mln di donne incinte Fondo Onu per popolazione, si temono nascite prematuri a rischio

(ANSA) - ROMA, 2 NOV - La carestia che minaccia lo Yemen, forse la peggiore della storia recente, potrebbe causare la morte di centinaia di migliaia di donne incinte o che allattano i loro neonati, già sofferenti per la malnutrizione.



"La mancanza di cibo, lo spostarsi continuamente per sfuggire alla fame e alle violenze, le epidemie e la mancanza di assistenza sanitaria stanno mettendo a rischio la salute e il benessere di 1,1 milioni donne incinte o in fase di allattamento, causando numerose nascite di bambini prematuri o a basso peso", ha dichiarato il Direttore del Fondo delle Nazioni Unite per la popolazione, Luay Shabaneh. Nello Yemen, circa la metà delle strutture sanitarie non funzionano più, comprese quelle per la diagnostica e la salute riproduttiva. Recentemente il Pam ha evidenziato come quella nello Yemen sia attualmente la più grande crisi alimentare nel mondo. Due terzi della popolazione, circa 18 milioni di persone, non sanno cosa mangeranno domani. Più di 8,4 milioni di loro sono alla fame a causa della guerra. Il loro numero aumenta quotidianamente tanto che nelle prossime settimane potrebbero essere 14 milioni gli yemeniti alla fame. Per questo il Segretario americano alla Difesa, Jim Mattis e il capo della Diplomazia Usa Mike Pompeo hanno recentemente fatto appello affinché finisca la guerra nello Yemen chiedendo l'apertura di negoziati di pace tra le parti. (ANSAmed).