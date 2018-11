Yemen: Guterres, peggiore crisi umanitaria del mondo Paese su orlo precipizio, situazione disperata

(ANSA) - NEW YORK, 2 NOV - Quella in "Yemen è la peggiore crisi umanitaria nel mondo e non è un disastro naturale, è fatta dall'uomo. Il Paese si trova sull'orlo di un precipizio".



E' l'allarme lanciato dal segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres, parlando con i giornalisti al Palazzo di Vetro. "La situazione umanitaria è disperata, dobbiamo fare tutto il possibile per impedire che le già gravi condizioni degenerino nella peggiore carestia da decenni", ha aggiunto, sottolineando che però sul fronte politico "ci sono segni di speranza".



(ANSAmed).