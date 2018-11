Tunisia: da Italia aiuti per alluvione Nabeul Ambasciatore, 'supporto a popolazione vittima calamità'

(ANSAmed) - TUNISI, 07 NOV - Per far fronte alle inondazioni che hanno colpito la regione Nabeul nello scorso mese di settembre e in risposta all'appello delle autorità tunisine, la Cooperazione italiana ha inviato in Tunisia beni di prima necessità per un valore di circa 30.000 euro. Detti beni sono stati consegnati oggi alla Mezzaluna Rossa di Nabeul, in presenza dell'ambasciatore d'Italia a Tunisi, Lorenzo Fanara, della governatrice di Nabeul, Salwa Khiari, e del rappresentante dell'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo di Tunisi (Aics), Flavio Lovisolo.



"Siamo sempre al fianco della Tunisia. E oggi a Nabeul portiamo il nostro supporto ad una popolazione vittima di una calamità naturale e confermiamo cosi l'amicizia e la solidarietà che legano i nostri due Paesi" ha detto l'ambasciatore fanara aggiungendo che "questo carico di prodotti di prima necessità si aggiunge ad un finanziamento di 50.000 euro che la Cooperazione Italiana ha messo a disposizione della Federazione Internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa (FICROSS) in favore del fondo di soccorso per le calamità (DREF) che sarà destinato all'assistenza umanitaria condotta dalla organizzazione sul territorio tunisino, a favore della popolazione locale". Le piogge torrenziali abbattutesi il 22 settembre scorso in diverse regioni della Tunisia, in particolare nella penisola del Cap Bon, nella città di Nabeul, hanno causato almeno 6 morti e diversi milioni di dinari di danni.(ANSAmed)