Gaza: razzi nella notte sul Neghev, nessuna vittima

TEL AVIV - Una calma precaria regna stamane al confine fra Gaza e Israele dopo che in nottata dalla Striscia sono stati lanciati verso il Neghev 17 razzi, che non hanno provocato vittime. Questi lanci sono giunti in seguito ad un aspro scontro a fuoco a Khan Yunes, a sud di Gaza, che ha visto opposti una unita' speciale israeliana che stava svolgendo nella Striscia una operazione segreta ed una unita' militare di Hamas. In questo scontro a fuoco ravvicinato sono rimasti uccisi sette miliziani palestinesi, fra cui il loro comandante Nur Barake, e un ufficiale israeliano che aveva il grado di colonnello.

Le fiammate di violenza a Gaza hanno colto di sorpresa il premier israeliano Benyamin Netanyahu, che proprio ieri aveva difeso la sua autorizzazione all'ingresso a Gaza di fondi dal Qatar, malgrado le critiche nel suo stesso governo. Netanyahu ha interrotto la sua visita a Parigi ed è atteso in mattinata in Israele.

Nel Neghev regna intanto lo stato di allerta, nel timore di nuovi attacchi da Gaza. Le scuole sono chiuse e cosi' pure,a fini prudenziali, alcune arterie e le linee ferroviarie della zona.