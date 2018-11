Serbia: Rsf, situazione media la peggiore nei Balcani 'Crescono linguaggio d'odio e attacchi ai giornalisti'

(ANSAmed) - BELGRADO, 15 NOV - Per Reporters sans frontieres (Rsf), la situazione dei media e il livello del linguaggio d'odio in Serbia sono i peggiori rispetto agli altri Paesi dei Balcani. "Ho avuto incontri con i maggiori rappresentanti delle organizzazioni che si occupano della libertà dei media, e abbiamo constatato che la situazione dei media in Serbia è molto peggiore rispetto ad altri Paesi dei Balcani", ha detto al quotidiano belgradese Danas Pauline Ades-Mevel, responsabile Balcani di Rsf. Il linguaggio d'odio - ha aggiunto - ha ormai raggiunto livelli preoccupanti, e aumentano anche i casi di umiliazione dei giornalisti. "Praticamente non passa una settimana senza che un giornalista serbo si senta offeso, attaccato o umiliato da funzionari statali e autorità".(ANSAmed).