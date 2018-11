Tunisi: al via primo Forum Internazionale Giornalismo

TUNISI - 'A Citizen-Friendly Journalism. (Un giornalismo amico del cittadino'). Con questo slogan si è aperto oggi a Tunisi alla Città della Cultura, il primo 'Forum Internazionale del Giornalismo', evento organizzato dall'Unione europea in Tunisia che riunisce per tre giorni diverse centinaia di professionisti dei media internazionali e locali per discutere della situazione del settore. "Volevamo mostrare, attraverso l'organizzazione di questa manifestazione, con la partecipazione di oltre 500 giornalisti in rappresentanza di circa trenta Paesi, che in Tunisia la stampa è libera e che è il posto migliore per discutere i problemi della stampa e dei giornalisti", ha detto il primo ministro tunisino, Youssef Chahed, in apertura del convegno "È un messaggio rivolto a tutto il mondo: è in Tunisia che è iniziata la rivoluzione che ha liberato la parola nel mondo arabo e la Tunisia continuerà sulla strada della libertà di espressione", ha sottolineato Chahed, insistendo sul fatto che la Tunisia è oggi un Paese libero che beneficia di una stampa libera, un risultato fondamentale della rivoluzione tunisina.

"Stiamo lavorando sodo per preservare questo risultato democratico, cioè la libertà di espressione, e non risparmieremo sforzi per migliorare le condizioni dei giornalisti e creare un ambiente migliore per la libertà di stampa", ha aggiunto.