Yemen: ministro, 'Houthi hanno violato il cessate il fuoco' 'Missile diretto in Arabia Saudita, caduto territorio yemenita'

(ANSAmed) - ROMA, 20 NOV - Il ministro dell'Informazione dello Yemen, Moammar Al Eryani, ha dichiarato che le milizie Houthi hanno violato il cessate il fuoco. Lo riporta Al Arabiya.



"Ore dopo la dichiarazione rilasciata dagli Houthi in cui annunciavano la sospensione del lancio di missili balistici, uno dei loro combattenti ha indirizzato un razzo verso il territorio saudita" ha dichiarato via Twitter il ministro yemenita. "Il missile iraniano non ha raggiunto il suo obiettivo ed è caduto nel territorio yemenita, confermando come i miliziani non sono stati fedeli alla loro parola" ha aggiunto. (ANSAmed).