Tunisia: domani sciopero settore pubblico Segretario Ugtt non esclude eventuali ulteriori azioni

(ANSAmed) - TUNISI, 21 NOV - Falliti i negoziati tra sindacato Ugtt (Unione generale lavoratori tunisini) e governo.



Confermato dunque per domani, lo sciopero generale del settore pubblico in Tunisia, motivato principalmente da negati aumenti salariali da parte governativa. L'astensione dal lavoro riguarderà i dipendenti dei ministeri, degli uffici centrali, regionali e locali soggetti alla legge in materia di servizio pubblico. Un servizio minimo sarà garantito ''secondo le disposizioni stabilite dalle federazioni settoriali generali'', comunica l'Ugtt. Prevista anche una manifestazione dei pubblici dipendenti davanti al parlamento. I Il segretario generale dell'Ugtt, Noureddine Taboubi, ha annunciato poi per per sabato prossimo una riunione nazionale per prendere in considerazione l'adozione di eventuali ulteriori nuove azioni in caso di non accoglimento delle rivendicazioni da parte del sindacato. (ANSAmed).