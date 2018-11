Med: dialogo a Roma si promuoverà anche con i selfie A convegno anche corner per foto da condividere subito su social

(ANSAmed) - ROMA, 22 NOV - Il dialogo nel Mediterraneo si promuove anche attraverso i selfie. E' l'iniziativa che sarà lanciata in occasione dell'edizione 2018 di Mediterranean Dialogues a Roma, in programma da oggi e fino al 24 novembre. Nel luogo della conferenza sarà infatti installato un Selfie Box, una postazione fotografica 'Made in Italy', (è l'unico franchising a Roma di photo booth, sviluppato a livello nazionale) che scatta, stampa e condivide foto sui social network in pochi secondi. Le foto possono anche essere stampate e personalizzate a seconda dell'evento con una grafica a tema.



Il dispositivo permetterà quindi di immortalare le strette di mano e i momenti di dialogo che avverranno nell'ambito della tre giorni a cui parteciperanno rappresentanti di tutti i Paesi del Mediterraneo, ma anche ospiti di primo piano da Russia, Usa, Gran Bretagna, Iraq e Iran. I Med Dialogues sono organizzati annualmente dal ministero degli Affari Esteri e dall'Ispi (Istituto per gli studi di politica internazionale). L'evento punta a costruire ogni anno una "agenda positiva", per il Mediterraneo, stimolando il dibattito, promuovendo nuove idee e lanciando sfide condivise ai Paesi dell'area e al mondo. (ANSAmed).