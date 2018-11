Migranti: studio, metà dei giovani tunisini pensa di partire Sondaggio Afrobarometer, 1 su 10 fa passi concreti per emigrare

(ANSAmed) - TUNISI, 22 NOV - Oltre la metà dei giovani tunisini e di coloro in possesso di studi post-laurea hanno preso in considerazione la possibilità di emigrare. E' quanto emerge da un recente sondaggio condotto in Tunisia da Afrobarometer, rete di ricerca pan-africana indipendente che conduce indagini sull'atteggiamento del pubblico nei confronti della democrazia, della governance, delle condizioni economiche e delle questioni correlate nei paesi africani.



Questa indagine, effettuata su un campione di 1.200 maggiorenni tra il 1 aprile e il 5 maggio 2018, ha evidenziato tuttavia, che solo uno su 10 dei potenziali emigranti si stia attualmente preparando a partire. Disoccupazione e difficoltà economiche sono le ragioni principali per cui essi desiderano lasciare il Paese con destinazione preferita l'Europa.



Secondo il sondaggio, sono i giovani la categoria con maggiori probabilità di lasciare la Tunisia: il 56% dei giovani tra i 18 ed i 35 anni dichiara di aver preso in seria considerazione l'emigrazione, rispetto al 28% per le persone tra i 36 ed i 55 anni e l'11% per gli oltre 56 anni.



Secondo la stessa fonte, l'interesse per l'emigrazione aumenta drasticamente con il livello di istruzione, l'8% per gli analfabeti e il 53% tra quelli con istruzione post-secondaria, con un incidenza maggiore per gli uomini (39%) e per gli abitanti delle città (38%) rispetto alle donne (31%) e alle donne rurali (28%).



L'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse) riferisce che tra il 2011 e il 2017, circa 94.000 persone hanno lasciato la Tunisia, l'84% con destinazione i paesi europei. La Tunisia ha registrato dalla rivoluzione del 2011 anche un'enorme ondata di immigrazione illegale, secondo l'Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim).



