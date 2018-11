Migranti: Mediterraneo 104.506 arrivi e 2.075 morti nel 2018 Lo ha annunciato l'Oim a Ginevra

(ANSAmed) - GINEVRA, 23 NOV - Almeno 104.506 migranti e rifugiati sono giunti in Europa via mare dall'inizio dell'anno al 21 novembre scorso, di cui circa la metà in Spagna che ha superato la soglia dei 50mila con 50.962 arrivi.



Dall'inizio del 2018 - ha riferito oggi a Ginevra l'Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim) almeno 631 persone hanno perso la vita cercando di raggiungere la Spagna via mare e per l'insieme delle tre rotte del Mediterraneo usate dai migranti i decessi sono saliti a 2.075.



Oltre ai 631 morti nel Mediterraneo occidentale, altri 1.277 uomini, donne e bambini hanno perso la vita sulla rotta del Mediterraneo centrale verso l'Italia e 167 sulla rotta orientale che conduce a Grecia e Cipro.



Con le condizioni climatiche più fredde - osserva l'Oim - la traversata del mare verso l'Europa diventa sempre più mortale.



Nei giorni scorsi, almeno nove persone hanno perso la vita nel Mediterraneo occidentale.(ANSAmed).