Siria: media, ucciso a Idlib noto attivista anti-regime Minacciato da qaidisti, freddato con suo collega a Kafranbol

(ANSAmed) - BEIRUT, 23 NOV - Un noto attivista e giornalista siriano è stato ucciso nel nord-ovest della Siria da non meglio precisati uomini armati in una zona fuori dal controllo governativo e dove operano miliziani radicali. Lo riferiscono media siriani e colleghi della vittima, Raed Fares, ucciso a colpi di arma da fuoco nelle ultime ore assieme a un altro attivista, Hammud Junayd, nei pressi di Kafranbol, a sud di Idlib, capoluogo dell'omonima regione sotto influenza turca. Fares aveva fondato una delle radio "libere" della zona, Radio Fresh. Ed era noto per aver animato sin dal 2011 le prime manifestazioni non violente anti-regime, nel quadro delle proteste nei paesi arabi. Quando la regione di Idlib è stata gradualmente investita da miliziani radicali, Fares e i suoi colleghi sono stati più volte arrestati da qaidisti e altre milizie. Fares e Junayd erano stati minacciati di morte da miliziani della zona di Idlib.



