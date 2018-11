Tunisia: sciopero settore pubblico, fermo 95% dei lavoratori

(ANSAmed) - TUNISI, 23 NOV - Con un tasso di adesione del 95% lo sciopero generale del settore pubblico proclamato per giovedì è stato un successo. Lo ha detto il vice segretario generale dell'Ugtt (Unione generale lavoratori tunisini), Monem Amira. Lo sciopero, indetto principalmente a causa del diniego da parte del governo di aumenti salariali per i lavoratori, ha riguardato tutti i dipendenti dei ministeri, le amministrazioni centrali, regionali e locali e i vari enti pubblici in Tunisia.



Numerosi gli slogan contro il governo nelle varie manifestazioni in tutto il Paese. Il segretario generale dell'Ugtt, Noureddine Taboubi, ha annunciato per sabato prossimo una riunione nazionale di coordinamento per l'adozione di eventuali ulteriori nuove azioni in caso del perdurare del mancato accoglimento delle rivendicazioni del sindacato.



(ANSAmed).