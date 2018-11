Apolidi, il labirinto degli invisibili, in mostra a Madrid Al CaixaForum le immagini di una comunità di 10 mln di persone

(ANSAmed) - MADRID, 27 NOV - Sono gli "invisibili": 10 milioni di persone nel mondo, donne, bambini, uomini che non sono riconosciuti come propri cittadini da nessuna nazione, società o comunità al mondo. Per rendere visibili le loro storie, le loro origini o radici culturali, lo spazio CaixaForum di Madrid accoglie fino al prossimo 2 dicembre l'esposizione 'Apatridas. El laberinto de los invisibles' (Apolidi, il labirinto degli invisibili), una mostra fotografica organizzata dall'Agenzia dell'Onu per i rifugiati Unhcr, dall'Agenzia spagnola di cooperazione internazionale per lo Sviluppo (Aecid), in collaborazione con la Obra Social La Caixa.



La condizione di apolidia, che ha origine prevalentemente nei flussi migratori e nelle popolazioni nomadi, riguarda numerose comunità di Paesi di tutti i continenti, come Kenya, Madagascar, l'ex Jugoslavia, Malaysia, Libano o Birmania.



Si tratta di comunità spesso costrette a emigrare in cerca di speranza o di una nuova opportunità, che hanno visto come, generazione dopo generazione, il vincolo con la società di origine sia diventato inesistente.



Genitori che non possono portare i propri figli a scuola o persone con problemi di salute che non hanno diritto a nessuna assistenza sanitaria, costrette a vivere in terra di nessuno, alla deriva, come ha spiegato la curatrice della mostra, Zara Fernandez de Moya, nel corso della presentazione.



Una sorta di album fotografico, allestito con tele pendenti dal soffitto combinate a specchi, per "cercare l'identificazione dei visitatori con gli apolidi e sollevare l'interrogativo: chi è chi?", ha rilevato la curatrice.



Le immagini esposte sono opera dei fotograti Roger Arnold, Armaud Froger, Jordi Matas e Bruno Galan. Destini che si incrociano, seguendo la speranza, evocati dal poema di Rosana Acquaroni che accompagna una delle immagini in mostra: "Esiste solo la notte, arde una tenue ombra/è la speranza/aperta solco a solco, nel mezzo del vuoto". (ANSAmed) XDP