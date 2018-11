Migranti: Tunisia; media, vietato attracco a nave Sea Watch

(ANSAmed) - TUNISI, 27 NOV - Le autorità tunisine avrebbero negato l'ingresso al porto di Zarzis alla nave Sea Watch della omonima ong tedesca.



E' quanto affermato ai media locali dall'attivista e membro della Mezzaluna Rossa tunisina di Medenine, Chamseddine Marzoug, secondo il quale la Sea Watch sarebbe in balia delle onde a circa 20 miglia al largo da Zarzis.



In porto a Zarzis, per uno scalo tecnico si trovano invece da sabato scorso, in previsione del peggioramento delle condizioni meteo, anche le navi Mare Jonio di Operazione Mediterranea e quella dell'ong spagnola Proactiva Open Arms. (ANSAmed).