Proteste a Tunisi per visita principe saudita Bin Salman Suo arrivo in Tunisia annunciato per oggi



precedente

successiva (ANSAmed) - TUNISI, 27 NOV - Centinaia di tunisini hanno manifestato oggi nella centralissima Avenue Bourguiba della capitale contro la visita annunciata in Tunisia del principe ereditario saudita Mohamed Bin Salman. Molti i cartelli e gli striscioni contro il suo arrivo in Tunisia. "Vai via assassino" tra gli slogan. Molte le bandiere palestinesi. In una lettera aperta indirizzata al presidente della Repubblica, Béji Caïd Essebsi, il sindacato ha affermato di respingere fermamente la visita del principe ereditario saudita, definendola "provocatoria" nella misura in cui costituisce una "palese violazione dei principi della rivoluzione del 2011". "Mohamed Bin Salman è un vero pericolo per la pace e la sicurezza nel mondo, è il nemico della libertà di espressione", si legge nella lettera firmata dal segretario generale dell'Snjt, Soukeina Abdessamad. Anche l'Unione nazionale delle Donne tunisine (Unft) ha manifestato la sua contrarietà alla visita di Bin Salman.



(ANSAmed).





© Copyright ANSA - Tutti i diritti riservati