Archeologia: Giordania in lotta contro traffico di reperti

(ANSAmed) - AMMAN, 28 NOV - Le autorita' giordane sono impegnate in una lotta contro il traffico di reperti archeologici da parte di organizzazioni criminali, un fenomeno preoccupante che sembra estendersi anche a causa della crescente disoccupazione e dell'impoverimento di parte della popolazione.



Secondo quanto riferisce la agenzia di stampa Petra di recente decine di oggetti di importanza archeologica provenienti dalla Giordania sono stati recuperati all'aeroporto di Toronto (Canada) dove e' fallito in extremis un tentativo di traffico.



Quei reperti - lampade ad olio, ceramiche, vasi di vetro e statue - sono stati poi restituiti alle autorita' giordane. La Giordania vanta numerose vestigia risalenti all'epoca romana, alla bizantina, all'ottomana e a quella islamica. Leggi severe sono state messe a punto per prevenire furti nei siti archeologici, ma secondo alcuni osservatori la loro applicazione resta ancora parziale. (ANSAmed).