Gaza: esplosione in un condominio, 1 morto e feriti Le cause ancora non accertate



successiva (ANSAmed) - GAZA, 28 NOV - Una forte esplosione si è verificata oggi, per cause ancora non accertate, all'interno di un appartamento in un condominio nel rione popolare di el-Boureij di Gaza. Lo riferiscono fonti locali. Le squadre di soccorso parlano di un morto ed alcuni feriti. Altre persone risultano disperse.



Immagini giunte da el-Boureij mostrano un'alta nube grigia elevatasi sopra al palazzo, cosa che ha fa pensare che la deflagrazione sia da attribuire a materiale esplosivo.(ANSAmed).





