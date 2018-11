Tunisia: attacco contro forze ordine a Kasserine Un civile ferito. Operazione di rintraccio in corso

(ANSAmed) - TUNISI, 30 NOV - Un commando di almeno tre terroristi armati di kalashnikov, a bordo di alcune moto, ha aperto il fuoco ieri sera contro una pattuglia delle forze dell'ordine a Kasserine, in Tunisia.



Illesi gli occupanti della camionetta della polizia, ferito invece un civile che è stato trasportato subito in ospedale. La sparatoria, secondo i media locali sarebbe durata una trentina di secondi, e avrebbe causato danni ad alcune costruzioni circostanti e a un generatore elettrico. Poi i terroristi hanno preso la via della fuga.



Una grande caccia all'uomo è stata avviata immediatamente da forze di sicurezza ed esercito in tutta la regione di Kasserine, ha reso noto in un comunicato il ministero dell'Interno di Tunisi. (ANSAmed).