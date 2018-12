++ Israele: operazione esercito contro tunnel Hezbollah ++ In corso 'Scudo del Nord' al confine con il Libano

(ANSAmed) - TEL AVIV, 4 DIC - L'esercito israeliano ha in corso l'operazione 'Scudo del Nord' per distruggere tunnel di attacco degli Hezbollah che dal Libano si addentrano oltre il confine in territorio ebraico. Lo ha annunciato il portavoce militare. (ANSAmed).