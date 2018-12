Università: a Siena progetto Ue per miglior insegnamento Settimana dedicata a sistema istruzione superiore tunisino

(ANSAmed) - TUNISI, 4 DIC - Si è aperta ieri, all'Università di Siena, una settimana internazionale di lavori dedicata al sistema di istruzione superiore tunisino, alla quale partecipano i rappresentanti di 13 atenei tunisini e 6 europei, partner nel progetto 'Sagesse'.



Il progetto, 'miglioramento della Governance nel sistema dell'insegnamento superiore in Tunisia', cofinanziato dall'Unione europea, mira a modernizzare il sistema di istruzione superiore tunisino, rinforzando il suo sistema di assicurazione di qualità, i meccanismi di governo e l'assegnazione dei finanziamenti in base ai risultati conseguiti. I partner europei con l'Ateneo di Siena sono La Sorbona di Parigi, l'Università di Barcellona, Roma La Sapienza, Unimed, Unione delle università del Mediterraneo, il Centro studi e iniziative europeo Cesie.



I seminari per la formazione, tenuti da docenti delle istituzioni partner, si svolgeranno fino al 7 dicembre al Santa Chiara Lab dell'Università di Siena e saranno dedicati al personale interno delle università tunisine, sui temi dell'assicurazione di qualità e della pianificazione strategica.



Il personale formato a Siena sarà a sua volta formatore nella propria istituzione in Tunisia, trasferendo conoscenze e competenze ad altri dirigenti e personale amministrativo.



Domani, l'Università di Siena presenterà ai partner internazionali i propri progetti di cooperazione con la Tunisia.



Tra i partecipanti, anche il direttore di Unimed, Unione delle università del Mediterraneo, Marcello Scalisi. (ANSAmed).