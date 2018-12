Migranti: Bosnia, smantellata tendopoli a confine Croazia Restavano solo una ventina di profughi

(ANSAmed) - SARAJEVO, 5 DIC - In Bosnia-Erzegovina sono in corso oggi i lavori di smantellamento della tendopoli improvvisata a Trnovi, presso Velika Kladusa (nordovest, al confine con la Croazia), sorta lo scorso maggio per ospitare i migranti che erano accampati nel centro della città. Lo ha reso noto l'Organizzazione per le migrazioni (Iom). La maggior parte degli accampati, ridotti a 10-20 persone a causa del freddo, si e' trasferita al vicino centro d'accoglienza Miral.



L'Iom ha anche confermato che i migranti dal centro Racki sono stati trasferiti al Centro di Bira, dove ora sono sistemati quasi 2.000 migranti. (ANSAmed).