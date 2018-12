Siria: media, 700 civili messi in salvo da zona Isis

BEIRUT - Circa 700 civili sono stati messi in salvo nella Siria orientale dalle forze curdo-siriane impegnate da settimane in un'offensiva contro una sacca di resistenza dell'Isis vicino al confine con l'Iraq. Lo riferiscono media curdo-siriani.

I media curdi citano fonti militari delle forze curdo-siriane in Siria, che ricevono sostegno dalla Coalizione anti-Isis a guida Usa e direttamente dall'esercito americano, presenti nell'est della Siria. E' impossibile verificare in maniera indipendente e sul terreno le notizie che provengono dai luoghi dell'offensiva anti-'Stato islamico' nella Siria orientale.

Le forze curde si muovono contro la cittadina di Hajin, sull'Eufrate, epicentro della zona ancora in mano all'Isis. Nelle ultime 24 ore l'aviazione della Coalizione ha bombardato intensamente la zona e le fonti affermano che le milizie curdo-siriane si trovano alle porte di Hajin.