Tunisia: insegnanti in piazza per chiedere aumenti Anche avvocati in agitazione. Rischio escalation proteste

(ANSAmed) - TUNISI, 13 DIC - Continua il braccio di ferro tra governo tunisino e sindacato professori.



Ieri, nella 'Giornata della rabbia' a Tunisi, migliaia di insegnanti statali delle scuole secondarie hanno sfilato dalla sede del sindacato Ugtt (Unione generale dei lavoratori tunisini) all'Avenue Bourguiba chiedendo aumenti di stipendi e migliori condizioni di lavoro.



L'annunciata protesta arriva dopo il fallimento dei colloqui tra governo e rappresentanti degli insegnanti sulle richieste della categoria, tra le quali anche il diritto alla pensione anticipata. Manifestazioni analoghe a quella di Tunisi si sono svolte anche in altre città del Paese nordafricano. Nei giorni scorsi il governo tunisino aveva minacciato azioni legali nei confronti dei docenti per aver boicottato gli esami scolastici in programma il 3 dicembre.



La Federazione generale per l'insegnamento superiore, sindacato di categoria dell'Ugtt, ha già annunciato per il 19 dicembre un sit-in davanti alla sede del ministero dell'Educazione. In piazza oggi anche gli avvocati che protestano contro alcuni articoli della finanziaria 2019. La situazione sociale in Tunisia, già tesa, con un'economia in crisi dalla rivoluzione del 2011, rischia di esplodere ad inizio 2019.



Su facebook ha fatto recentemente la sua comparsa il movimento apolitico dei "Gilet rossi" che sulla falsariga di quello francese rivendica per i giovani "dignità e diritto ad una vita degna" e denuncia il divario tra mondo politico e popolo tunisino. A novembre gli statali tunisini hanno scioperato per protestare contro gli aumenti dei prezzi e il blocco degli stipendi e uno sciopero generale per gli statali è previsto per il 17 gennaio. Lo ha annunciato l'Ugtt. (ANSAmed).