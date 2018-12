Migranti: 4 mila fermati a confini Turchia in una settimana Ankara: '547 intercettati in mare, in manette 226 trafficanti'



successiva (ANSAmed) - ISTANBUL, 17 DIC - Le autorità in Turchia hanno fermato nell'ultima settimana 3.821 persone che cercavano di attraversare le sue frontiere con l'Unione europea o di entrare nel Paese senza regolari documenti. Di queste, 547 sono quelle intercettate in mare. Lo rende noto il ministero dell'Interno, secondo cui nello stesso periodo sono inoltre stati arrestati 226 sospetti trafficanti di esseri umani. Dal contestato accordo con Bruxelles del marzo 2016, i migranti e rifugiati che dalla Turchia raggiungono ogni giorno l'Ue, soprattutto la Grecia, sono notevolmente diminuiti.



(ANSAmed).





