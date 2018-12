Migranti: studio Ocse fa il punto su diaspora tunisina

(ANSAmed) - TUNISI, 18 DIC - Il numero di emigranti tunisini che vivono attualmente nei paesi dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse) è di 630 mila, l'83% dei quali in Francia, Italia e Germania. 500 mila sono i migranti tunisini censiti nei paesi dell'Unione europea, la maggior parte dei quali al di sotto dei 35 anni. Lo rivela uno studio condotto dall'Ocse, in collaborazione con il progetto Lemma, presentato ieri a Tunisi, e intitolato "Talent Abroad: A Review of Tunisian Emigrants", che fornisce statistiche accurate e aggiornate sulla diaspora tunisina. Questi dati aiuteranno a sviluppare un importante database in Tunisia per definire piani e politiche sulla migrazione, ha detto il ministro tunisino degli Affari sociali Mohamed Trabelsi, sottolineando la necessità di conoscere in particolare la seconda e la terza generazione di tunisini all'estero per perfezionare la strategia nazionale della migrazione già messa in atto, che si basa su alcuni assi prioritari tra i quali il mantenimento dei diritti della diaspora tunisina, la facilitazione della mobilità, la definizione di un approccio globale ed equilibrato e la gestione della migrazione irregolare. Per quanto riguarda le recenti tendenze dell'emigrazione tunisina, Lo studio ha evidenziato che tra il 2000 e il 2013 i flussi migratori legali dalla Tunisia verso i paesi dell'Ocse sono aumentati del 74% (quasi 27.000 all'anno), dal 2013 sono rimasti stabili (25.000 all'anno). La migrazione dalla Tunisia verso i paesi Ocse rimane dominata dai cd "flussi familiari", ma la migrazione per motivi professionali è aumentata negli ultimi anni e il flusso di studenti verso i paesi europei è raddoppiato dal 2008 ad oggi (oltre 6.500 permessi rilasciati nel 2016-2017).



Per quanto riguarda le caratteristiche socio-demografiche della diaspora tunisina, lo studio ha dimostrato un evidente contrasto tra il livello di istruzione dei tunisini rispetto ai discendenti di emigranti tunisini. Nei paesi dell'Ocse, il 47% degli emigranti tunisini ha bassi livelli di istruzione, ma questo livello tende ad aumentare e si può notare che il 77% dei discendenti di emigranti tunisini presenta livelli di istruzione intermedi o elevati e gli ultimi emigranti tunisini sono per lo più giovani e qualificati.



Secondo la ricerca, le situazioni degli emigranti tunisini nel mercato del lavoro sono eterogenee a seconda dei diversi paesi ospitanti: nel Nord America o in Svizzera, gli emigranti tunisini non incontrano difficoltà nel mercato del lavoro, mentre nei principali paesi di destinazione in Europa (Francia, Italia o Belgio), essi presentano tassi di occupazione relativamente bassi e tassi di disoccupazione relativamente alti. Tuttavia, gli emigranti tunisini con un titolo di studio superiore non incontrano maggiori difficoltà nel far valere il proprio titolo di studio rispetto a coloro che sono rimasti in patria. Per quanto riguarda i legami tra la Tunisia e la sua diaspora, lo studio ha specificato che il numero totale dei tunisini ritornati in Tunisia dopo un periodo di almeno 15 anni all'estero era dell'ordine di 60.000 nel 2014, due terzi dei quali precedentemente residenti in un paese dell'Ocse. Al loro ritorno, si legge ancora nello studio gli emigranti tunisini occupano spesso posti di lavoro complementari a quelli occupati dal resto della popolazione. Secondo la stessa fonte, "i rimpatriati tunisini altamente qualificati svolgono un ruolo chiave in questo senso ed è essenziale sfruttare al massimo le loro capacità.



Lo studio conclude che tunisini di ritorno, ma anche gli emigranti tunisini residenti all'estero, contribuiscono allo sviluppo economico della Tunisia attraverso le loro rimesse, la creazione di imprese o gli investimenti, che sono i fattori chiave per la creazione di nuovi posti di lavoro. Il progetto Lemma è il risultato del partenariato per la mobilità (Ppm), firmato tra Unione europea e Tunisia il 3 marzo 2014 con lo scopo di fornire assistenza tecnica legata alla migrazione alle istituzioni pubbliche tunisine. Finanziato dall'Ue, è attuato da Expertise France. (ANSAmed)