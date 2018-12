Scarcerata Amal, moglie di un consulente dei Regeni Fonti, ordine del tribunale, attivista in custodia da maggio

(ANSAmed) - IL CAIRO, 18 DIC - La scarcerazione di Amal Fathy, un'attivista egiziana il cui caso viene seguito con attenzione dall'Italia perché consorte di un consulente della famiglia Regeni, è stata ordinata dalla Corte d'assise del Cairo. Lo riferiscono fonti giudiziarie nella capitale egiziana.



Amal era in custodia cautelare in carcere dal maggio scorso con accuse scollegate al caso Regeni ma ricondotte all' "appartenenza a un gruppo terrorista" e alla "pubblicazione di notizie false" con video su Facebook.(ANSAmed).