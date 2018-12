Sgominato traffico migranti clandestini da Marocco in Spagna Detenuti 7 membri organizzazione, operava 'come agenzia viaggi'

(ANSAmed) - MADRID, 18 DIC - Smantellata in Spagna un'organizzazione che gestiva un traffico di migranti dal Marocco e funzionava come un'autentica agenzia di viaggi. Sette persone sono state arrestate a Cadice, Malaga, Murcia e Palma de Maiorca, fra le quali i fratelli Hichan T. e Rashid T., originari di Larache, in Marocco e residenti a Palma di Maiorca, ritenuti i capi dell'organizzazione, informano fonti della Guardia Civile in un comunicato. Dalle indagini è emerso che ogni migrante pagava 2.500 euro per il passaggio via mare alle coste spagnole, il trasbordo in auto in case-rifugio e il successivo trasferimento, a seconda delle preferenze, in Catalogna e nei Paesi Baschi. Almeno 600 migranti di origini marocchini sono stati introdotti illegalmente in Spagna da inizio anno. In Marocco, assicurano le fonti investigative, l'organizzazione attirava clienti in locali commerciali a Larache, dove erano pubblicizzati i vantaggi della residenza in paesi europei, esagerando le misure di accoglienza e i benefici economici derivati. In uno dei trasferimenti illegali di marocchini, dieci persone sono state coinvolte in un incidente stradale a Barbate (Cadice) in cui l'autista dell'organizzazione criminale si è poi dato alla fuga, abbandonando i migranti feriti sul ciglio della strada. (ANSAmed)