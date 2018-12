Yemen: Oxfam, mezzo mln di sfollati senza riparo e al gelo E c'è anche l'emergenza cibo

(ANSAmed) - ROMA, 19 DIC - In Yemen, oltre mezzo milione di persone, in fuga dai combattimenti e senza cibo, si trovano in questo momento a dover sopravvivere senza riparo, al gelo dell'inverno. Lo denuncia Oxfam. "Le prossime settimane potrebbero essere fatali per tantissimi - ha detto Paolo Pezzati, policy advisor per le emergenze umanitarie di Oxfam Italia - Immaginate di provare a sopravvivere al gelo invernale in montagna dentro a una tenda, lontano da casa vostra e senza avere la minima idea di come mettere insieme il prossimo pasto per i vostri figli. Questa è la terribile prospettiva che si trovano di fronte decine di migliaia di famiglie in Yemen ogni giorno. È perciò vitale che il cessate il fuoco venga rispettato per soccorrere il maggior numero possibile di persone". Per Pezzati "gli accordi raggiunti in Svezia sono sicuramente un primo passo verso la pace, ma non basta, perché questa è la più grave crisi umanitaria dei nostri tempi. È fondamentale continuare a fare pressione sulle parti in conflitto affinché i combattimenti cessino davvero e si possa ridare una vera speranza al popolo yemenita".



Oxfam parla di 530.000 sfollati che si trovano in rifugi di fortuna, senza nessun riparo dal freddo e dalla pioggia, e almeno in 20.000 non hanno più cibo. E 75.000 famiglie, nei distretti di tutto il paese, senza aiuti adeguati difficilmente potranno superare l'inverno, avverte l'organizzazione.



(ANSAmed).