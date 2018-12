Grecia: Atene, esplode pacco sospetto, un agente ferito Davanti chiesa ortodossa. Sospetti anarchici e sinistra estrema

(ANSAmed) - ATENE, 27 DIC - Un poliziotto è rimasto ferito questa mattina ad Atene in seguito all'esplosione di un pacco sospetto che stava ispezionando davanti a una chiesa nel centro della capitale.



Si è trattato di una piccola esplosione, avvenuta nell'elegante quartiere di Kolonaki, davanti alla chiesa ortodossa di Agios Dionysios. Il poliziotto è stato trasportato in un ospedale militare e non è in pericolo di vita.



L'attentato non è stato ancora rivendicato, ma negli ultimi anni gruppi di anarchici e di estrema sinistra hanno messo a segno attacchi in Grecia durante il periodo natalizio.



Il 17 dicembre una bomba è esplosa fuori dalla tv privata Skai, vicino Atene, provocando ingenti danni ma nessuna vittima. (ANSAmed).