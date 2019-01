Migranti:Msf, meteo peggiora,serve soluzione SeaWatch-SeaEye Per ong è dodicesimo giorno in mare

(ANSAmed) - ROMA, 2 GEN - "49 uomini, donne, bambini in mare senza #portosicuro dove sbarcare, è disumano! Sappiamo cosa significa per persone vulnerabili affrontare questo tipo di viaggio. Il meteo peggiora, è sempre più #freddo. Serve una soluzione". Lo scrive in un tweet Medici senza Frontiere, commentando la situazione di SeaWatch e SeaEye, le due ong tedesche che negli ultimi giorni hanno soccorso rispettivamente 32 e 17 migranti nel Mediterraneo. Per la nave di SeaWatch - che ha già lanciato numerosi appelli per poter attraccare in un porto sicuro - si tratta del dodicesimo giorno in mare. "Abbiamo operato per più di tre anni nel Mediterraneo e sappiamo cosa significa per persone vulnerabili affrontare questo tipo di viaggio", dice Ruggero Giuliani, medico e vicepresidente di Msf. "Con le condizioni meteo in peggioramento e considerando le rigide temperature invernali - prosegue - , è necessario trovare una soluzione rapida. Facciamo appello alle autorità europee ed italiane affinché si trovi al più presto un porto sicuro per questi naufraghi".



"Facciamo appello alla società civile italiana, affinché alzi la voce su questa situazione inaccettabile e sulla richiesta di politiche più umane che allevino le sofferenze delle persone.



Chi fugge ha bisogno di protezione. La tutela della vita - conclude Giuliani - delle persone al primo posto, poi i dibattiti politici su chi accoglie". (ANSAmed).