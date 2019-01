Siria: prosegue dispiegamento esercito Turchia al confine Truppe e mezzi schierati nonostante rinvio offensiva anti-curdi

(ANSAmed) - ISTANBUL, 2 GEN - Non si ferma il dispiegamento di mezzi e uomini delle forze armate turche al confine con la Siria. Nonostante il rinvio della minacciata operazione militare oltre confine contro le milizie curde dell'Ypg, annunciato dal presidente Recep Tayyip Erdogan dopo la decisione di Donald Trump di ritirare le truppe Usa a sostegno dei curdi, nuovi convogli dell'esercito di Ankara sono giunti nelle ultime ore nelle province frontaliere secondo quanto riferiscono media locali. In particolare, mezzi carichi di munizioni, generatori e serbatoi di carburante hanno attraverso il centro di Sanliurfa diretti a Mardin, mentre un altro convoglio di munizioni e truppe ha attraversato Kilis in direzione di Gaziantep, dove sono stati trasferiti anche diversi mezzi di artiglieria pesante da Hatay. (ANSAmed).