Khashoggi: al via processo a Riad,chieste 5 condanne a morte Dalla procura saudita, 11 imputati di omicidio

(ANSAmed) - ISTANBUL 3 GEN - Si è aperta in Arabia Saudita la prima udienza del processo a 11 sospetti accusati di coinvolgimento nell'omicidio del reporter Jamal Kashoggi nel consolato di Riad a Istanbul il 2 ottobre scorso. La procura locale ha confermato la richiesta di condanna a morte per 5 imputati, come anticipato nell'incriminazione presentata nei mesi scorsi.



Secondo la procura generale, le autorità di Riad avrebbero inoltre presentato alla Turchia due richieste di fornire prove relative al delitto, che sarebbero rimaste senza risposta. Lo riferisce l'agenzia statale saudita, citata da media turchi.



