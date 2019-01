Migranty: SeaWatch a Malta per riparo, ma nessuno sbarco

ROMA - Malta accoglie la SeaWatch nelle proprie acque territoriali, affinché possa trovare riparo dal mare mosso e dal maltempo. Dopo 12 giorni in mare, arrivano spiragli di luce per i 32 migranti a bordo della nave, ma finora non c'è alcuna autorizzazione allo sbarco. L'"Odissea" - così come l'aveva chiamata la stessa ong - di questo inizio 2019 nel Mediterraneo prosegue: negli ultimi giorni le condizioni dei naufraghi a bordo - complice anche il drastico abbassamento delle temperature - sono peggiorate. E poco distante, sempre in zona La Valletta, c'è anche l'imbarcazione della SeaEye, che ha a bordo altre 17 persone soccorse ed è in mare da cinque giorni.

Entrambe le ong tedesche avevano lanciato numerosi appelli caduti nel vuoto, seguiti anche dalle stesse richieste di Unhcr, Save The Children e altre organizzazioni. E con il passare delle ore, la situazione è ulteriormente precipitata. Il rebus sullo sbarco dei migranti al momento è tutt'altro che risolto. "I vari Stati dell'Ue - hanno spiegato gli attivisti - rimpallano le proprie responsabilità, finora non abbiamo ricevuto alcun porto dover poter attraccare. Secondo noi la soluzione più auspicabile sarebbe lo sbarco a Malta, in attesa poi di una ricollocazione dei migranti in Europa".

Intanto, il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, si è detto pronto ad aprire il porto a Sea Watch. "Mi auguro che questa barca si avvicini al porto di Napoli perché contrariamente a quello che dice il governo noi metteremo in campo un'azione di salvataggio e la faremo entrare in porto. Sarò il primo a guidare le azioni di salvataggio", ha detto il sindaco a Radio Crc. Non tarda la replica del vicepremier, Matteo Salvini: per certi sindaci la pacchia è finita, i porti italiani sono chiusi, abbiamo già accolto troppi finti profughi e arricchito scafisti.

Anche i Paesi Bassi hanno annunciato di essere pronti ad accogliere alcuni dei 32 migranti in attesa di sbarcare dalla nave. "I Paesi Bassi hanno indicato la disponibilità a prendere in considerazione un numero proporzionale di migranti che sono a bordo di Sea-Watch 3, a condizione che altri Paesi europei facciano lo stesso", ha detto il portavoce del ministero della sicurezza e della giustizia Lennart Wegewijs.