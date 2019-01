A Barcellona cresce senso insicurezza, per 21% è priorità Percepito come principale emergenza della capitale catalana

(ANSAmed) - MADRID, 4 GEN - La preoccupazione per la sicurezza cittadina è il principale problema per i barcellonesi, secondo l'ultimo barometro semestrale realizzato dal Comune. Per il 21% degli intervistati, infatti, l'incremento della delinquenza è percepito come la principale emergenza della capitale catalana, prioritaria rispetto alla questione indipendentista (6,3%,) ai problemi di accesso alla casa (12,1%) e al turismo 'selvaggio' (5,2%). La sensazione d'insicurezza è cresciuta in maniera esponenziale negli ultimi 6 mesi poiché nel precedente Barometro occupava solo la 6ª posizione, indicato come problema solo dal 6% degli intervistati. E dal 2006 non era in cima alle preoccupazioni dei cittadini.



Nel presentare i risultati del rilevamento - realizzato su un campione di 800 intervistati rappresentativo della popolazione - il vicesindaco Gerardo Pisariello ha attribuito l'incremento della percezione di insicurezza all'attentato di matrice islamica dell'agosto 2017 sulla Rambla; ai problemi del governo della Generalitat nella gestione della polizia catalana dopo il commissariamento della regione e ai discorsi allarmisti da parte delle forze politiche di centro-destra all'opposizione.



(ANSAmed).