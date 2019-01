Migranti: fonti Mit, le 2 navi ong sono in acque maltesi A poche centinaia metri da costa.A bordo stanno ricevendo viveri

(ANSAmed) - ROMA, 4 GEN - Le navi Sea-Watch3 e Professor Albrecht Penck (delle ong Sea Watch e Sea Eye) si trovano a poche centinaia di metri dalla costa maltese, in acque territoriali (non Sar) de La Valletta. Tutti i migranti a bordo stanno ricevendo viveri e ogni forma di assistenza, trovandosi a pochissima distanza proprio dal porto de La Valletta. Lo si apprende da fonti Mit.



Uno dei 32 migranti si è gettato in mare per tentare di raggiungere a nuoto le coste maltesi distanti pochi chilometri.



L'uomo - resosi conto che l'impresa era impossibile - ha rinunciato dopo pochi metri in acqua ed è tornato a bordo della nave umanitaria.



"Un atto che dà la misura della disperazione delle persone soccorse. La situazione deve essere sbloccata", dicono fonti delle ong. La Sea Watch 3 è stata raggiunta oggi da due navi di Sea Watch e Mediterranea in missione congiunta per portare viveri e rifornimenti a bordo e per dare il cambio all'equipaggio. (ANSAmed).