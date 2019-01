Migranti: Mediterranea in rotta verso Sea Watch 3

ROMA - Sea Watch e Mediterranea sono partite questa mattina con due imbarcazioni da Malta per andare a portare sostegno alla Sea Watch 3 "che ormai da 14 giorni attende l'assegnazione di un porto sicuro per le 32 persone, donne, uomini e bambini, salvate nel Mediterraneo centrale il 22 dicembre". Lo si legge su una nota dell'Alleanza United4Med, nella quale si spiega che la missione "ha tra i suoi scopi quello di portare supporto logistico e materiale alla nave", "permettere ai parlamentari tedeschi di rendersi conto della situazione a bordo" e "spingere gli Stati europei, a cominciare da Malta e dall'Italia, a dare un porto sicuro, come il diritto del mare prevede, alle 49 persone soccorse dalla Sea Watch 3 e dalla Professor Albrecht di Sea Eye".

"Chiediamo ai sindaci delle città d'Europa - conclude il comunicato -, alle realtà associative, ad ogni singola persona che crede in un futuro di giustizia e umanità di sostenere queste richieste e continuare a navigare insieme a noi".