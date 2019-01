Siria: Unicef, 'le vite dei bambini sono appese ad un filo'

ROMAN - In Siria, i bambini continuano a pagare il prezzo più alto a causa dell'escalation di violenze nel Nord-Ovest del Paese, afferma oggi l'Unicef, riferendo di aver ricevuto notizie allarmanti secondo cui sarebbero state uccise 80 persone, tra cui 1 bambino.

Molte famiglie stanno scappando dalle proprie case a causa dell'intensificarsi dei conflitti, senza aver nessun posto in cui andare, se non nei campi già sovraffollati che ospitano le famiglie sfollate, afferma ancora l'Unicef, sottolineando che "il 26 dicembre le inondazioni che hanno coinvolto l'area hanno colpito circa 10.000 bambini ad Atmeh, Qah, Deir Ballut, Albab, Jisr Ashughur e altre località. Esposte a rigide condizioni meteorologiche e a temperature gelide, le vite dei bambini sono appese a un filo".

Se i combattimenti continueranno e dato il previsto aumento delle piogge, il numero dei bambini colpiti potrebbe aumentare, ammonisce l'agenzia dell'Onu, aggiungendo che molti di questi bambini sono sfollati, alcuni già diverse volte.

"Le sofferenze dei bambini in Siria Nordoccidentale sono triplicate a causa della recente escalation di violenze, rigide condizioni meteorologiche e la mancanza di rifugi sicuri.

L'Unicef chiede a tutte le parti in conflitto nell'area e ovunque in Siria di proteggere sempre i bambini e consentire agli operatori umanitari di raggiungere i bambini e le loro famiglie con aiuti salvavita", ha dichiarato Geert Cappelaere, Direttore Regionale Unicef per il Medio Oriente e Nord Africa.

L'Unicef con i suoi partner sul campo continua a rispondere ai bisogni dei bambini e delle loro famiglie, e riferisce che solo ieri, ha inviato nell'area 13 camion che trasportavano aiuti salvavita, tra cui: abiti invernali, teli di plastica, carburante per il riscaldamento, micronutrienti, biscotti ad alto contenuto energetico, Sali per la Reidratazione Orale e tende per classi temporanee.