Beni Culturali: in 9mila nei siti archeologici vesuviani

ERCOLANO (NAPOLI) - Quasi 9mila visitatori si sono recati nei siti archeologici vesuviani in occasione della prima domenica del mese quando, per iniziativa del Mibac, l'accesso a musei e luoghi d'arte statali è gratuito. A Pompei sono state 6.649 le presenze mentre al Parco archeologico di Ercolano 1.638.

Qui i visitatori, accolti dai volontari della Pro Loco Herculaneum con dolci e bibite, hanno potuto ammirare gratis la mostra SplendOri che vede in esposizione nella sala dell'Antiquarium circa cento monili e preziosi appartenuti agli antichi abitanti, alcuni dei quali ritrovati nell'area dove i fuggiaschi tentarono invano la via del mare per scampare all'eruzione del 79 d.C., altri rinvenuti nelle dimore dell'antica città.

Gli Scavi di Oplonti contano 141 presenze, il Museo di Boscoreale 37. Il totale delle presenze ai siti archeologici vesuviani è di 8.465 accessi.(ANSAmed).