Francia: Macron omaggia vittime Charlie, 'non dimentichiamo' 'La libertà d'espressione è più forte che mai'

(ANSAmed) - PARIGI, 7 GEN - "Coloro che sono stati vigliaccamente attaccati a Charlie Hebdo, già quattro anni fa, combattevano la libertà d'espressione e quindi la Repubblica. La Repubblica è sempre qui, e la libertà d'espressione è più forte che mai. Non dimentichiamo coloro che l'hanno pagata con la loro vita": lo scrive in un tweet il presidente francese, Emmanuel Macron, nel giorno in cui la Francia commemora le vittime dell'attacco terroristico che, il 7 gennaio del 2015, causò la morte di 11 persone nella redazione del giornale e un poliziotto. (ANSAmed).