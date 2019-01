Grecia: manifestazione insegnanti, scontri con la polizia Seconda volta in una settimana, contestano riforma assunzioni

(ANSAmed) - ROMA, 14 GEN - Per la seconda volta in una settimana la polizia greca ha usato cariche e lacrimogeni per disperdere una manifestazione di insegnanti che tentavano di sfondare il cordone degli agenti nei pressi del Parlamento di Atene. Gli insegnanti - che sono in sciopero - contestano la proposta di legge sulle assunzioni nel settore pubblico, che a loro avviso è inaccettabile dopo anni di tagli e che oltretutto penalizzerebbe i colleghi con più anzianità. Una donna è rimasta ferita negli scontri, riferisce la stampa ellenica.



Circa 3.000 persone prendevano parte alla protesta, innalzando cartelli che chiedevano contratti a tempo indeterminato. La categoria chiede più assunzioni, dopo anni di blocco del turnover in seguito alla drammatica crisi economica che ha colpito il Paese, affermando che la riforma in discussione al Parlamento colpirebbe ancora più profondamente il sistema dell'istruzione in Grecia. (ANSAmed).