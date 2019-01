Siria: Ong, 16 morti in attentato a Manbij

BEIRUT - E' di almeno 16 morti il bilancio dell'attentato suicida che ha preso di mira oggi Manbij, località nel nord della Siria. Lo riferisce l'Osservatorio nazionale per i diritti umani in Siria (Ondus), precisando che 4 delle vittime sono militari della Coalizione anti-Isis a guida Usa, e che i restanti 12 uccisi sono locali filo-Usa e civili. Ma diverse ore dopo, il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha detto che "in base alle nostre

informazioni, 5 militari Usa sono stati uccisi nell'attacco terroristico" rivendicato dall'Isis "che ha fatto 20 morti" in tutto oggi a Manbij. L'attentato, che secondo alcune fonti è stato rivendicato dall'Isis, è avvenuto in un ristorante nel centro di Manbij "I principi" (al Umarà).