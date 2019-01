Tunisia: domani sciopero generale settore pubblico Fallisce trattativa governo-sindacati

(ANSAmed) - TUNISI, 16 GEN - Non hanno portato a nessun accordo le febbrili trattative durate per l'intera giornata di ieri tra il potente sindacato Ugtt (Unione generale lavoratori tunisini) e la controparte governativa per scongiurare lo sciopero di domani nel settore pubblico in Tunisia. Lo ha dichiarato il vice segretario generale dell'Ugtt Hefaidh Hefaidh che ha dunque confermato lo sciopero annunciato per il 17 gennaio per tutti i lavoratori pubblici del Paese nordafricano. Gli aumenti salariali proposti dal governo (in due tranche, 70 dinari al mese da dicembre 2018 e 110 da gennaio 2019) e le modalità del pagamento (usando il meccanismo delle deduzioni fiscali) non hanno soddisfatto le richieste del sindacato che pertanto ha deciso di rimanere in stato di agitazione, ma le accuse sono reciproche. "Il governo è quello che ha voluto il fallimento dei negoziati" ha dichiarato l'Ugtt, mentre una fonte governativa ha commentato che il sindacato ha rigettato tutte le proposte mostrandosi insensibile e determinato a fare sciopero.



