Turchia: con e senza velo, la 10 Year Challenge delle donne

(ANSAmed) - ISTANBUL, 21 GEN - La '10 Year Challenge' in Turchia torna a scatenare il dibattito pubblico sul velo islamico. La 'sfida' diventata virale sui social network a confrontare la propria immagine attuale con quella di 10 anni fa è stata colta da molte utenti, che su Twitter si sono fotografate con il volto scoperto, diversamente da quanto facevano in passato. "Chiunque può dire ciò che vuole. Ma ci siamo liberate e questo non ha nulla a che fare con la nostra famiglia o il nostro ambiente", scrive un'utente sotto il nome di Busranur. Un'altra, Memnuniyetsiz Melek, racconta: "Da diplomata di un liceo religioso, combattevo per il diritto a portare il velo", che era vietato nelle università fino alla riforma introdotta proprio dieci anni fa dal presidente Recep Tayyip Erdogan. "Dopo ho combattuto per otto anni per togliermelo". Testimonianze riprese anche dall'account 'Yalniz Yurumeyeceksin' ('Non camminerete da sole'), che sostiene le donne che vogliono scoprirsi il capo. Ma il dibattito sui social è aperto, perché tante altre, come l'utente Asik Bahrure, difendono la loro scelta opposta: "Non accetto che alcuni esaltino con entusiasmo quelle che si tolgono i veli come se fossero 'persone illuminate' e le uniche a possedere una morale".(ANSAmed).