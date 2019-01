Yemen: Onu, 19 milioni di persone senza acqua potabile

ROMA - Diciannove milioni di persone in Yemen, circa due terzi della popolazione complessiva, non hanno accesso ad acqua potabile, secondo le Nazioni Unite. Lo riporta Al Jazeera.



In Yemen è in corso la peggior crisi umanitaria a causa del conflitto iniziato nel 2015 tra forze governative, sostenute dalla Coalizione Araba a guida saudita, e miliziani Houthi supportati dall'Iran.