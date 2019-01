Siria: Sana, autobomba in centro a damasco, feriti

(ANSAmed) - BEIRUT, 24 GEN - Un'autobomba è esplosa oggi nel centro di Damasco, provocando quattro feriti. L'esplosione è avvenuta nel quartiere di Adawi, non lontano dalla zona dove sorge l'ambasciata russa a Damasco. Lo riferisce l'Osservatorio nazionale per i diritti umani in Siria (Ondus). La Sana non fornisce particolari ancora a riguardo.

E' la quinta autobomba che esplode in una città siriana sotto controllo governativo nel giro di dieci giorni. Dopo Aleppo, Banyas, Damasco e Latakia, è ora colpita di nuovo la capitale siriana

(ANSAmed).