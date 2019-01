Siria: Ong, autobomba nel nord-ovest, vittime Secondo Osservatorio diritti umani, è un attentato suicida

(ANSAmed) - BEIRUT, 29 GEN - Un'autobomba è esplosa oggi nel nord-ovest della Siria, causando un numero ancora imprecisato di vittime. Lo riferisce l'Osservatorio nazionale per i diritti umani in Siria (Ondus), secondo cui si è trattato di un attentato suicida compiuto nella città di Idlib, fuori dal controllo governativo e sotto influenza della Turchia. Nella zona sono presenti in forze miliziani dell'ala siriana di al Qaida. (ANSAmed).