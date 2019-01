Tunisia: Ue revoca congelamento beni ex genero Ben Ali Rimangono 47 nomi in lista nera ex clan Ben Ali

(ANSAmed) - TUNISI, 29 GEN - Il Consiglio dell'Unione europea ha revocato il provvedimento di congelamento dei beni e delle attività all'estero nei confronti di Marouane Mabrouk, uomo d'affari ed ex genero del presidente deposto Ben Ali. Lo rendono noto i media locali precisando che la decisione è stata adottata tenendo conto dell'insieme dei dati disponibili, compresi quelli forniti dallo Stato tunisino.



L'Ong tunisina I Watch aveva annunciato l'8 gennaio scorso di aver sporto denuncia al pubblico ministero presso il Tribunale di Tunisi contro il primo ministro Youssef Chahed, per abuso di potere nella vicenda della richiesta di revoca del congelamento dei beni e delle attività all'estero di Marouane Mabrouk. I Watch ha dichiarato che Chahed sarebbe intervenuto personalmente nella sua veste di premier, a favore di Marouane Mabrouk, per chiedere lo sblocco del congelamento dei suoi beni nei Paesi dell'Unione Europea, nonostante due decisioni contrarie in tal senso da parte delle autorità europee.



Mabrouk faceva parte di una lista di 48 nomi del clan dell'ex capo di Stato tunisino per i quali il Consiglio dell'Ue dispose il 4 febbraio 2011 misure restrittive sui loro beni e proprietà all'estero.



Rimangono dunque in detta lista 47 persone la cui posizione, verrà rivista con molta probabilità nel gennaio 2020. (ANSAmed).





